Call center | Schlein ' solidarietà ai lavoratori vinta battaglia contro compressione diritti'
Roma, 18 set (Adnkronos) - "Il tribunale di Trani ha condannato Network contact per avere unilateralmente deciso di non applicare il contratto collettivo nazionale firmato da Cgil, Cisl e Uil. Ce n'eravamo occupati direttamente, ero stata anche io a Taranto a incontrare tanti lavoratori e lavoratrici che hanno vinto questa battaglia. Quindi anche a loro grande solidarietà per avere vinto questa battaglia". Lo ha detto Elly Schlein, in Transatlantico. "Ricordo che quando andammo là a denunciare che era stato disapplicato il contratto nazionale firmato da Cgil, Cisl e Uil per applicare invece un contratto pirata fatto da Assocontact e Cisal ero stata anche attaccata da Assocontact, che invece difendeva quel contratto -ha aggiunto la segretaria del Pd-. 🔗 Leggi su Iltempo.it
