Caliendo | Il Milan ha tutte le caratteristiche per essere l’anti-Napoli

Pianetamilan.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto procuratore sportivo, Antonio Caliendo, ai microfoni di Sportitalia Mercato, ha parlato cosi del Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

caliendo il milan ha tutte le caratteristiche per essere l8217anti napoli

© Pianetamilan.it - Caliendo: “Il Milan ha tutte le caratteristiche per essere l’anti-Napoli”

In questa notizia si parla di: caliendo - milan

Antonio Caliendo, l'intervista: “Osimhen adesso mi fa quasi tenerezza”; Antonio Caliendo festeggia gli 80 anni: da Mariglianella a boss del calciomercato; Antonio Caliendo: “Maldini ha qualcosa in mano…Dybala? Meglio a Roma che a Milano…”.

caliendo milan ha tutteCaliendo: “Il Milan ha tutte le caratteristiche per essere l’anti-Napoli” - Il noto procuratore sportivo, Antonio Caliendo, ai microfoni di Sportitalia Mercato, ha parlato cosi del Milan di Massimiliano Allegri ... Riporta msn.com

caliendo milan ha tutteCaliendo: "Il Milan ha le caratteristiche per essere l'avversario più credibile del Napoli" - Antonio Caliendo, procuratore sportivo, durante Sportitalia Mercato ha parlato così della corsa scudetto e del Milan: "Credo che una delle squadre da tenere presente oltre al ... milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caliendo Milan Ha Tutte