Il centrocampista turco poteva lasciare l’Inter in estate con l’offerta del Galatasaray, che però non è l’unica ad essersi fatta avanti Una delle telenovele principali di mercato in questa ultima sessione è stata sicuramente quella legata ad Hakan Calhanoglu. Il turco sembrava ormai destinato a lasciare l’Inter, un ciclo arrivato al termine dopo la finale di Parigi. Il Galatasaray era la squadra decisamente più interessata, ci sono stati dei colloqui con i nerazzurri ma le cifre non hanno mai lontanamente combaciato. Hakan Calhanoglu (LaPresse) – calciomercato.it Dalla Pinetina la richiesta superava i 30-35 milioni mentre l’offerta a stento sforava quota 15. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Calhanoglu, sì al grande 'tradimento': rivelazioni clamorose. Ed è ancora tutto in ballo