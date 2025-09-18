Calendario Serie B 2025 2026 | date giornate risultati classifica
Tutte le informazioni e il programma giornata per giornata del campionato cadetto: calendario Serie B 20252026 La Serie B 20252026 ha preso vita mercoledì 30 luglio 2025, a Mantova, a partire dalle 20, con il sorteggio delle 38 giornate della regular season che si è svolto nella cornice di Palazzo Te. Calendario Serie B 20252026: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: calendario - serie
Amichevoli estive 2025: calendario e risultati di tutte e 20 le squadre di Serie A
Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica
Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica
SERIE B INTERREGIONALE 2026/2026 - IL CALENDARIO Pronti a partire! Sabato 27 settembre saremo in campo per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B Interregionale 2025/2026. Tutte le informazioni per abbonarsi e seguire da vicino i ragaz - facebook.com Vai su Facebook
Calendario Serie A e coppe: le partite delle big fino alla prossima sosta #SkySport #SerieA - X Vai su X
Il calendario della Serie BKT 2025/2026; Serie B, doppio Pohjanpalo: anche il Palermo primo; Al via la nuova stagione di Serie B, ufficializzati i calendari.
Basket Serie B femminile. Happy, la stagione comincia a Fiorenzuola - Auto Happy Basket Rimini conosceva il weekend di inizio gare, vale ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Basket: il calendario definitivo della Serie B Interregionale - Ecco quello della Serie B interregionale Girone C, in cui militano Costone, Mens Sana e Virtus. Si legge su ilcittadinoonline.it