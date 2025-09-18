Calendario Mondiali volley 2025 il tabellone e gli incroci dagli ottavi alla finale Orari tv streaming

Si è conclusa la fase a gironi ai Mondiali 2025 di volley maschile e si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta, con tutti gli accoppiamenti dagli ottavi fino alla finale. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si sono guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata e le migliori sedici formazioni del Pianeta sono rimaste in corsa nell’evento che si sta disputando a Manila (nelle Filippine). Tutti gli incontri si disputeranno nella metropoli asiatica: gli ottavi di finale andranno in scena tra sabato 20 settembre e martedì 20 settembre, i quarti di finale avranno luogo tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, le semifinali si giocheranno sabato 27 settembre, gli atti conclusivi che assegneranno le medaglie sono programmati per domenica 28 settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali volley 2025, il tabellone e gli incroci dagli ottavi alla finale. Orari, tv, streaming

In questa notizia si parla di: calendario - mondiali

Calendario Mondiali scherma 2025: tutte le gare giorno per giorno, programma, tv

Calendario Mondiali Singapore 2025: orari giornalieri nuoto, tuffi, acque libere, artistico, pallanuoto e grandi altezze. Dove vederli in tv

Calendario Mondiali nuoto di fondo 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming

Si avvicina l’inizio dei #Mondiali di #ciclismo 2025, in calendario tra il 21 e il 28 settembre a #Kigali, in #Ruanda. Mai prima d’ora l’evento si era tenuto su suolo africano, e al netto delle difficoltà logistiche e organizzative le sfide non mancheranno. Ad affrontar - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali Kigali 2025: calendario, programma e orari - X Vai su X

Pallavolo maschile · Italia - Argentina: il programma, i precedenti e dove vedere il match degli ottavi ai Mondiali 2025; Tabellone Mondiali volley 2025: gli incroci dagli ottavi alla finale, orari, tv, streaming; Quando gioca l'Italia maschile al Mondiale Volley 2025: calendario partite e dove vederle in diretta | News IT.

Tabellone Mondiali volley 2025: gli incroci dagli ottavi alla finale, orari, tv, streaming - Si è conclusa la fase a gironi ai Mondiali 2025 di volley maschile e si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta, con tutti gli ... Da oasport.it

Italia agli ottavi dei Mondiali di volley: avversaria, data e come vederla in tv e in streaming - Gli azzurri di Fefé De Giorgi battono l'Ucraina e superano il Gruppo F con il secondo posto, alle spalle del Belgio: ora la fase ad eliminazione diretta ... Scrive corrieredellosport.it