Caldo quest' estate il maggior numero di giorni con temperature record | lo studio UniGe

Non l'estate più calda di sempre, ma l'estate in cui molte più giornate a Genova hanno raggiunto picchi da record: questa la fotografia della bella stagione, ormai agli sgoccioli, restituita da uno studio dell'Università di Genova.L'osservatorio meteorologico universitario, con un archivio che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Effetti del caldo, il medico ‘non confondere colpo di sole e di calore, quest’ultimo più temibile’

Il mini ventilatore portatile è un vero e proprio must per affrontare il caldo quest'estate

Morire di caldo: i primi dati sull’impatto dell’ondata di calore di quest’estate

Manca poco al summit di Belém, ma l'Ue è divisa sulle riduzioni della CO2. Eppure il riscaldamento globale ha causato due terzi dei morti per caldo quest'estate

Manca poco al summit di Belém, ma l'Ue è divisa sulle riduzioni della CO2. Eppure il riscaldamento globale ha causato due terzi dei morti per caldo quest'estate

A Roma si muore per il caldo: è la capitale europea con il maggior numero di vittime - Secondo uno studio inglese è la capitale europea più colpita dai cambiamenti climatici. Scrive fanpage.it

Clima, la guerra dimenticata miete ancora vittime. Quest’estate in Europa sono 16.500 i morti da ondate di calore, Roma la città più colpita - La guerra è ormai il nuovo, grande spauracchio con cui la cronaca italiana ed europea è chiamata continuamente a confrontarsi. Secondo greenreport.it