Caldo anomalo fino a 34° poi brusco cambio meteo con piogge e nubifragi | ecco la data

(Adnkronos) – Dal caldo anomalo alla pioggia, dall’estate all’autunno: il 2025 vedrà un brusco passaggio stagionale, a dir poco puntuale e preciso. Lunedì 22 settembre alle 20:19 ci sarà l’Equinozio d’Autunno e inizierà subito una fase di maltempo. Ma prima avremo tanto sole e caldo estivo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un’altalena meteo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com