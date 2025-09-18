Caldo anomalo fino 34 gradi poi dal 22 settembre pioggia e maltempo
Sarà un weekend di caldo anomalo, poi da lunedì 22 arriva la pioggia. I prossimi giorni saranno ancora caratterizzati da sole e temperature elevate, nettamente sopra le medie stagionali, con picchi oltre i 30 gradi. Poi il ribaltone meteo con un brusco passaggio stagionale e un fase di maltempo da Nord a Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, racconta all’ Adnkronos che l’ultima settimana dell’estate sarà caratterizzata da massime fino a 34 gradi e sole splendente mentre da lunedì, proprio in concomitanza del primo giorno d’autunno (quest’anno il 22 settembre), arriverà subito un netto peggioramento che aprirà le porte a successive perturbazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
