Calciomercato | Vlahovic trascina la Juventus ma il rinnovo resta un rebus

Pianetamilan.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Dusan Vlahovic, accostato al Milan, in perfetta forma trascina la Juventus al pareggio contro il Borussia: rinnovo sbloccato? Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato vlahovic trascina juventusVlahovic-Juve, rinnovo o addio: non ci sono più dubbi - Il futuro di Dusan Vlahovic al centro dei pensieri del popolo bianconero: svolta dopo il pari contro il Borussia. Scrive calciomercato.it

calciomercato vlahovic trascina juventusCalciomercato Juventus: Vlahovic verso l’addio a zero. Vuole 8 milioni, la probabile destinazione - Vuole 8 milioni, la probabile destinazione dell’attaccante serbo Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic ... Riporta calcionews24.com

