Calciomercato Milan presto nuovi contatti per il rinnovo di Pulisic

Pianetamilan.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic e il Milan vanno verso il rinnovo del contratto: 'Capitan America' è un giocatore troppo importante per i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

