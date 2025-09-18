Calciomercato Milan presto nuovi contatti per il rinnovo di Pulisic
Christian Pulisic e il Milan vanno verso il rinnovo del contratto: 'Capitan America' è un giocatore troppo importante per i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: calciomercato - milan
Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Calciomercato Milan, Tare non molla Xhaka: ecco la richiesta
#Calciomercato #Milan: per la difesa occhi su #Kristensen, quanto costa #calciomercatomilan - X Vai su X
#Calciomercato #Milan, un ex interista a gennaio per far sorridere #Allegri - facebook.com Vai su Facebook
La nuova mossa del Milan sblocca l’operazione Jashari con il Brugge; Morata-Como, la decisione del Milan; Moretto: “Hojlund apre al Milan, presto nuovi contatti. Le cifre dell’affare”.
