Calciomercato Milan per la difesa piace Kristensen | ecco quanto costa

Thomas Kristensen, che con l'Udinese sfiderà il Milan sabato sera in campionato, obiettivo dei rossoneri per il calciomercato invernale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per la difesa piace Kristensen: ecco quanto costa

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan

Milan, niente da fare: lo svincolato verso la Spagna - Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea infatti come anche in Spagna stiano pensando al difensore nipponico. Riporta calciomercato.it

Via la giacca, su l'armatura: nessuno in Europa ha una difesa migliore del Milan di Allegri - Max Allegri ha cambiato il Milan e finora si vede il lato positivo del cambiamento: la solidità difensiva. Da gazzetta.it