Calciomercato Juventus | Vlahovic verso l’addio a zero Vuole 8 milioni la probabile destinazione

dell’attaccante serbo Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic è ormai lontano dalla Juventus, con diversi top club europei pronti a farsi avanti per il centravanti serbo che lascerà Torino a parametro zero a giugno. Tra i club più interessati c’è l’Atletico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: Vlahovic verso l’addio a zero. Vuole 8 milioni, la probabile destinazione

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Calciomercato Juventus: No Alla Cessione di Alberto Costa! Da Non Vendere

La #Juventus blinda il predestinato Kenan #Yildiz @eleonora_trotta in diretta durante Ti Amo Calciomercato sul nostro canale YouTube: "La #Juventus sta preparando un nuovo rinnovo con importante adeguamento per Yildiz che da tempo attraverso il su - X Vai su X

Fiducia totale! Nonostante le voci, la Juventus non ha avuto alcuna intenzione di cedere Koopmeiners. Per la società è un elemento chiave per il futuro. #Juventusnews24 #Koopmeiners #Calciomercato #Juve - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic, la Juventus: prigionieri l’uno dell’altra (ma il Mondiale potrebbe favorire un armistizio; e il Milan...); La Juve proporrà a Vlahovic la risoluzione del contratto!; Calciomercato, Milan e Juventus lavorano allo scambio tra Vlahovic e Thiaw: le cifre e il piano.

Vlahovic torna al centro della Juve? Il serbo in bilico tra rinnovo e un addio che sembra scritto: gli scenari e il piano del club - Il centravanti serbo continua ad essere in bilico tra rinnovo e un addio che sembra scritto: tutti i possibili scenari Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dell ... Riporta juventusnews24.com

Vlahovic via dalla Juventus, pronta a scatenarsi un’asta internazionale: tre top club esteri sulle sue tracce, in Italia… Chi ci pensa - Vlahovic via dalla Juventus, secondo la Gazzetta dello Sport è pronta a scatenarsi un’asta internazionale: tre top club esteri sulle sue tracce Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ... Scrive juventusnews24.com