Calciomercato Juventus Tudor in estate ha blindato il bianconero | Resta qui per me sei un elemento importante La rivelazione

Calciomercato Juventus, Tudor in estate ha blindato quel giocatore bianconero: «Resta qui, per me sei un elemento importante». Cosa è successo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve ha operato con grande chiarezza sul fronte mercato in estate, in particolare riguardo a Lloyd Kelly. Il difensore inglese era finito nel mirino di diverse squadre, tra cui il Fenerbahce di Mourinho e il Sunderland, pronto a riportarlo in Premier League per circa venti milioni di euro. Nonostante le offerte, Kelly ha scelto di rimanere alla Juve, seguendo i consigli diretti di Igor Tudor. Il tecnico croato, infatti, aveva fatto sapere al giocatore che non avrebbe dovuto accettare alcuna offerta: sarebbe stato considerato un elemento importante della squadra e avrebbe avuto un ruolo di rilievo nel progetto bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Tudor in estate ha blindato il bianconero: «Resta qui, per me sei un elemento importante». La rivelazione

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Calciomercato Juventus: No Alla Cessione di Alberto Costa! Da Non Vendere

La #Juventus blinda il predestinato Kenan #Yildiz @eleonora_trotta in diretta durante Ti Amo Calciomercato sul nostro canale YouTube: "La #Juventus sta preparando un nuovo rinnovo con importante adeguamento per Yildiz che da tempo attraverso il su - X Vai su X

Fiducia totale! Nonostante le voci, la Juventus non ha avuto alcuna intenzione di cedere Koopmeiners. Per la società è un elemento chiave per il futuro. #Juventusnews24 #Koopmeiners #Calciomercato #Juve - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Juventus: Tudor sogna il doppio colpo Molina-Zhegrova, con Muani già in arrivo; Calciomercato Juve: 7 colpi per Tudor! I nomi della rivoluzione di Comolli; Calciomercato Juve, Tudor chiede un rinforzo per reparto: il punto dagli Usa.

Tuttosport - Kelly, che rivincita! E quanti 'no' in estate per la Juventus - Il difensore inglese ha sentito la fiducia di Tudor e ha rifiutato diverse offerte per restare in bianconero. ilbianconero.com scrive

Juve-Inter, le scelte di Tudor fanno discutere: “Fa male in tutti i ruoli, non capisco perché giochi” - Cresce l'attesa per il Derby d'Italia tra Juventus e Inter: alcune mosse di Tudor fanno discutere prima della sfida ... Secondo calciomercato.it