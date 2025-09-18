Calciomercato Juventus colpo dal Manchester City? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi | il futuro di quel giocatore sembra delineato

Calciomercato Juventus, colpo dal Manchester City? Tutti i dettagli sul futuro del calciatore accostato ai bianconeri. Nelle ultime settimane, il nome di Bernardo Silva, il talentuoso centrocampista portoghese in scadenza di contratto con il Manchester City, era stato accostato con insistenza alla Juventus. Il profilo del giocatore, in grado di portare esperienza internazionale, visione di gioco e grande qualità, era considerato ideale per rafforzare la mediana bianconera. Tuttavia, le ultime indiscrezioni di mercato hanno radicalmente cambiato lo scenario, raffreddando notevolmente le speranze del club torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

