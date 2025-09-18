Calciomercato Juventus | avrebbe lasciato Torino solo per Real Madrid o Barcellona in estate Retroscena sul big bianconero svelato dal giornalista

Calciomercato Juventus: il big bianconero sarebbe partito solo per Real Madrid o Barcellona in estate. Retroscena svelato dal giornalista. Secondo Giovanni Albanese su Gazzetta.it, Dusan Vlahovic è considerato da Igor Tudor l’attaccante ideale, però dal punto di vista economico il futuro potrebbe essere diverso. Il rapporto tra il numero 9 serbo e i bianconeri è destinato a terminare, con una separazione a parametro zero all’orizzonte. La stima di Tudor non basta. Nonostante la grande stima del suo allenatore e lo straordinario avvio di stagione, l’idea tecnica non cambierà la posizione del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: avrebbe lasciato Torino solo per Real Madrid o Barcellona in estate. Retroscena sul big bianconero svelato dal giornalista

