Calciomercato Juve | si raffredda l’ipotesi Barcellona per questo bianconero Il club catalano pensa ad un altro giocatore l’ultimissima indiscrezione dall’Inghilterra

Calciomercato Juve: il Barcellona raffredda il proprio interesse per questo giocatore bianconero. Ecco l’indiscrezione dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Dusan Vlahovic continua ad essere un nome in lista per il Barcellona ma sarebbe al momento solo la seconda scelta dei catalani, che come primo obiettivo per l’attacco hanno messo nel mirino nientemeno che Erling Haaland. Il sogno Haaland per il dopo-Lewandowski. Il club blaugrana programma il futuro e cerca l’erede di Robert Lewandowski. L’obiettivo numero uno, il grande sogno, è il bomber norvegese del Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

