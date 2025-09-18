Calciomercato Juve LIVE | Vlahovic verso l’addio a parametro zero spunta un retroscena su Kelly

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Vlahovic verso l’addio a parametro zero, spunta un retroscena su Kelly

Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve, il rinforzo arriva dalla Serie A: spunta l’idea di uno scambio

Calciomercato Juve, la rivelazione: offerta in arrivo dalla Bundesliga! Novità sulla possibile cessione di un bianconero. L’indiscrezione e tutti i dettagli

