Calciomercato Juve i bianconeri avevano fiutato il colpaccio | era stato proposto uno dei più grandi talenti in circolazione Tutta la verità

Calciomercato Juve, i bianconeri avevano fiutato il colpaccio: il retroscena e cosa è successo veramente in estate. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto giornalista di mercato, un retroscena intrigante svela il dibattito interno che ha caratterizzato il Real Madrid a inizio sessione di mercato estiva. Al centro delle discussioni c’era il futuro di Endrick, il diciannovenne attaccante brasiliano considerato un punto fermo e un potenziale fuoriclasse su cui costruire l’attacco dei prossimi anni. Nonostante questa visione a lungo termine, la dirigenza e il tecnico Xabi Alonso si sono trovati di fronte a un dilemma cruciale: fargli giocare con continuità sin da subito o permettergli di maturare in un contesto diverso e con meno pressione? Il club, infatti, era consapevole che il giocatore necessitava di un elevato numero di minuti per sviluppare appieno il suo talento, cosa che la rosa ricca di campioni del Real Madrid non poteva garantirgli immediatamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

