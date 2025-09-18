Calciomercato Inter niente follie a gennaio | Lookman e Konè non sono obiettivi invernali

Calciomercato Inter, Lookman e Konè possono forse arrivare nella sessione invernale? Le ultime sui nerazzurri. Nonostante le voci circolate negli ultimi giorni, l’ calciomercato Inter di gennaio non vedrà colpi clamorosi. I nomi di Ademola Lookman e Konè, spesso accostati ai nerazzurri, non rientrano nei piani per la sessione invernale. La società vuole mantenere equilibrio economico e strategico, evitando spese eccessive che possano compromettere il budget estivo. Come spiegano fonti vicine al club, il direttore sportivo Piero Ausilio valuterà innanzitutto eventuali opportunità di mercato per l’estate, monitorando giocatori che possano rinforzare la rosa senza obbligare la società a investimenti rischiosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

