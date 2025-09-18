Calciomercato Inter LIVE | si apre uno spiraglio per l’acquisto di Lookman? Spunta un retroscena sulla conferma di Pio Esposito in prima squadra
Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
Open Var su #Juventus-#Inter: Thuram su Bonny "prende la palla, goal regolare" https://calciomercato.com/liste/open-var-su-juventus-inter-thuram-su-bonny-prende-la-palla-goal-regolare/bltc628f56b2c6ffcc3… - X Vai su X
Chivu e i problemi dell’#Inter: il pensiero del nostro Maurizio Russo durante CMIT Live, in diretta ogni lunedì sul canale YouTube di Calciomercato.it Sei d’accordo? - facebook.com Vai su Facebook
Cosa succede sul calciomercato? News e trattative in DIRETTA; Calciomercato chiuso: le news di oggi, gli acquisti e i colpi saltati dell’ultimo giorno; Calciomercato 2025, le news del 15 agosto.
Calciomercato Inter news/ Asllani, il centrocampista apre al Bologna. Galatasaray su Pavard (11 agosto 2025) - Dopo Osimhen, il Gala punta il francese (11 agosto 2025) Il calciomercato Inter sta cercando di piazzare ... Secondo ilsussidiario.net
Calciomercato live: l'Inter chiusa con Lookman, Bailey va alla Roma, Lucumì-Sunderland, Mateta o Pinamonti per sostituire Lukaku - La trattativa tra i due club ha porta Zalewski a Bergamo e 17 milioni nelle casse di Marotta. Segnala ilmessaggero.it