Calciomercatocom – Rowe e la rissa con Rabiot | Non doveva uscire dallo spogliatoio…

2025-09-18 05:38:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Alessandro Mossini 18 set 2025, 07:38 Ultimi aggiornamenti: 18 set 2025, 07:39 Si presenta l’inglese arrivato dalla squadra di De Zerbi dopo la rissa con il neo rossonero. Arriva con l’etichetta scomoda di acquisto più costoso della storia del Bologna, con 17,5 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita pagati al Marsiglia. Jonathan Rowe ha debuttato a San Siro con i rossoblù, con la sfida nella sfida con l’ex compagno di squadra Rabiot, protagonista della rissa che ha portato entrambi lontano dal club di De Zerbi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

