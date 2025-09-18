Calcio violento dagli spalti insulti razzisti al giocatore | società multata

Perugiatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risse in campo e minacce agli arbitri. L’ultima giornata di campionato delle varie categorie dilettanti ha portato il giudice sportivo territoriale Fabrizio Domenico Mastrangeli, assistito dal rappresentante dell’Aia Fabio Fiordi, ad adottare squalifiche e sanzioni nei confronti di giocatori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - violento

Marsiglia, la lite Rabiot-Rowe, Longoria: «in tanti anni di calcio mai visto qualcosa di così violento, è inaudito»

Fedez violento verso un fan, gli tira un calcio in preda alla rabbia: ecco il VIDEO

Calcio violento, applaude l'arbitro dopo l'espulsione: due mesi di squalifica

Calcio violento, dagli spalti insulti razzisti al giocatore: società multata; Insulti all'arbitra e suo padre: l'allenatore patteggia 3 mesi di squalifica; Calcio violento, botte sugli spalti a San Sisto: un tifoso in ospedale.

Cerca Video su questo argomento: Calcio Violento Spalti Insulti