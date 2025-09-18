Calcio serie D | anticipo serale per Heraclea-US Città di Fasano Posti disponibili 250
FASANO - Sabato, 20 settembre, alle 20.45 nello stadio “Pino Zaccheria” di Foggia, si disputerà la gara della 3^ giornata della Serie D-Girone H tra l’Heraclea e l’Us Città di Fasano. La sfida, anticipata anche in virtù del turno infrasettimanale della prossima settimana, vedrà affrontarsi due. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: calcio - serie
“Pippo” Inzaghi inizia una nuova sfida nella serie B a capo di uno storico “Calcio”
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Calcio Serie C. Pianese in attesa di conoscere tutte le avversarie
Calcio serie D. Prima vittoria in campionato per il Termoli. I giallorossi battono uno a zero il San Marino a Cattolica. Decisivo il gol di Magnani al 53'. Era il recupero della prima giornata @TgrRai #IoSeguoTgr - X Vai su X
CALCIO, SERIE C: POTENZA CALCIO ANNUNCIA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO CON L’ATTACCANTE MATTIA ROSSETTI - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, serie D: anticipo serale per Heraclea-US Città di Fasano. Posti disponibili 250; Serie D, girone D. Brutta sconfitta casalinga per l' Imolese nell' anticipo di campionato; Serie D - La gara Piacenza-Imolese si gioca in anticipo sabato 20 settembre al Garilli.
Calcio Serie D, alle 20 al Galli l’anticipo con il Sangiuliano: i rossoblù arrivano dal pari di Pistoia. L’Imolese va a caccia di conferme. Potepan: "I tifosi ci aiuteranno» - L’Imolese anticipa e confida in un Galli colorato stasera, alle 20 contro i milanesi del Sangiuliano, per la prima ... sport.quotidiano.net scrive
Serie D - La gara Piacenza-Imolese si gioca in anticipo sabato 20 settembre al Garilli - La società ha comunicato infatti che la gara dei biancorossi contro l’Imolese, valida per la 3a giornata di Serie D Girone D, si giocherà in anticipo allo sta ... Lo riporta sportpiacenza.it