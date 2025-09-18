Calcio scontri durante Lecce-Napoli | una denuncia e 4 Daspo

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia ha denunciato un tifoso del Napoli per lesioni personali aggravate ed ha emesso un Daspo della durata di tre anni. Lo stesso provvedimento amministrativo è stato notificato ad altri tifosi campani di 24, 25, 29 e 43 anni per condotte violente.   I fatti risalgono all’incontro di calcio Lecce-Napoli dello scorso 3 maggio. Nel corso della partita, valevole per il campionato di calcio di serie A, si verificarono tafferugli ai tornelli d’ingresso e sugli spalti perché a buona parte dei tifosi partenopei era stato interdetto l’ingresso allo stadio per via dell’annullamento del tagliando, avvenuto qualche giorno prima, dopo la determinazione dell’Osservatorio che, a scopo preventivo, aveva permesso la vendita solo ai campani residenti in quella regione e fidelizzati al Napoli calcio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

