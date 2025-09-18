Calcio le sfide del fine settimana dalla Serie A alla C

Firenze, 18 settembre 2025 – Ecco le sfide in programma in questo fine settimana dalla Serie A alla C per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia. SERIE A Fiorentina -Como (domenica 21 settembre, ore 18) Napoli- Pisa (lunedì 22 settembre, ore 20,45) SERIE B  Spezia -Juve Stabia (sabato 20 settembre, ore 15) Carrarese -Avellino (domenica 21 settembre, ore 15) Pescara- Empoli  domenica 21 settembre, ore 17,15) SERIE C Arezzo -Guidonia Montecelio (venerdì 19 settembre, ore 20,30) Pontedera -Campobasso (venerdì 19 settembre, ore 20,30) Ravenna- Perugia  (venerdì 19 settembre, ore 20,30) Livorno -Ascoli (sabato 20 settembre, ore 15) Gubbio -Bra (sabato 20 settembre, ore 15) Torres- Ternana  (sabato 20 settembre, ore 15) Vis Pesaro- Pianese  (sabato 20 settembre, ore 15). 🔗 Leggi su Lanazione.it

