Calcio l' arbitro Alessio Berti di Prato debutta in Champions League
Prato, 18 settembre 2025 – Da Prato a Bruges, pronto a debuttare da assistente arbitrale in Champions League. E' la parabola di Alessio Berti, arbitro della sezione di Prato, che tra poche ore coronerà uno dei propri sogni. Il “fischietto” pratese farà infatti parte della terna arbitrale della partita tra Club Brugge e Monaco, valido per la prima giornata della Champions: arbitro Simone Sozza, Berti sarà assistente arbitrale insieme a Davide Imperiale. Un lungo percorso, il suo, iniziato nel 2010, quando debuttò come arbitro. E non esente da aneddoti curiosi: dopo aver diretto le prime venti partite, decise di smettere e di tornare a giocare in quanto non del tutto entusiasta del ruolo di direttore di gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Calcio: minacce di morte a arbitro 16enne, chiama i Carabinieri - Raggiunto dagli insulti lanciati dagli spalti e sul campo, persino minacce di morte, e temendo per la propria incolumità ha chiamato i Carabinieri. Scrive ansa.it