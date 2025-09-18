Calcio Josè Mourinho torna al Benfica

Roma, 18 set. (askanews) – Josè Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica, a distanza di 25 anni dalla sua prima esperienza sulla panchina dei lusitani. Il ritorno di Mourinho arriva a poche settimane dall’eliminazione del Fenerbahce, la sua precedente squadra, dalla Champions League, proprio per mano del Benfica nei preliminari che assegnavano un posto nel tabellone principale del torneo. L’epilogo in Turchia fu amaro: l’esonero dello Special One e un turbinio di polemiche. La storia però è beffarda: stavolta sarà proprio Mourinho, dall’altra parte della barricata, a guidare i lusitani in Champions, mentre il Fenerbahce guarderà il torneo solo dalla tv. 🔗 Leggi su Ildenaro.it