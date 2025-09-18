Calcio Josè Mourinho torna al Benfica
Roma, 18 set. (askanews) – Josè Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica, a distanza di 25 anni dalla sua prima esperienza sulla panchina dei lusitani. Il ritorno di Mourinho arriva a poche settimane dall’eliminazione del Fenerbahce, la sua precedente squadra, dalla Champions League, proprio per mano del Benfica nei preliminari che assegnavano un posto nel tabellone principale del torneo. L’epilogo in Turchia fu amaro: l’esonero dello Special One e un turbinio di polemiche. La storia però è beffarda: stavolta sarà proprio Mourinho, dall’altra parte della barricata, a guidare i lusitani in Champions, mentre il Fenerbahce guarderà il torneo solo dalla tv. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: calcio - mourinho
Mourinho attacca il calcio moderno: «Vive di immagine, non di risultati. Non ho ancora vinto in Turchia, ma…»
Zazzaroni: «Mourinho non è bollito, critiche ingenerose. Capisco che nessuno ha mai parlato di calcio con lui»
Il Fenerbahce ha esonerato Mourinho perché gioca solo in difesa: “Il suo calcio mi dava fastidio”
#Matic: “Mourinho ha cambiato il calcio. Non è facile lavorare con lui ma mi ha fatto crescere come uomo” https://romanews.eu/matic-mourinho-ha-cambiato-il-calcio-non-e-facile-lavorare-con-lui-ma-mi-ha-fatto-crescere-come-uomo/… #ASRoma #Roman - X Vai su X
Il presidente del #Fenerbahce Ali Koç spiega l’esonero di José #Mourinho: "Quel calcio andava bene solo in Europa, mentre in Turchia dobbiamo dominare e schiacciare gli avversari. uscire col Benfica ci può stare ma è il modo come siamo stati eliminati che - facebook.com Vai su Facebook
Ufficiale: Mourinho al Benfica. "Oggi sono diverso, meno egocentrico" - Il club lusitano ha annunciato di aver raggiunto l'accordo biennale con il tecnico, che torna al Benfica dopo 25 anni e rientra ... Scrive rainews.it
Mourinho torna in Serie A, ha già le valigie pronte: destinazione clamorosa - Josè Mourinho, fresco di esonero dal Fenerbahçe, potrebbe davvero essere pronto a rientrare in Serie A e scuotere il calcio italiano. Come scrive calcioin.it