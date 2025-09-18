Calcio femminile colpaccio della Roma! Ribalta tutto a Lisbona e accede ai gironi di Champions League
L’urlo della lupa. La Roma compie il blitz a Lisbona, batte lo Sporting 0-2 e stacca il biglietto per la UEFA Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Prestazione da outstanding per le giallorosse, bravissime a recuperare il beffardo 1-2 dell’andata dettando legge in una sfida a nervi tesi. Ma andiamo con ordine. I primi quarantacinque minuti sono passati in archivio a reti bianche. Poi, in pieno recupero, la disputa cambia completamente i connotati. Al sesto minuto di extratime infatti Barron con una autorete porta in vantaggio le capitoline, le quali vanno a riposo con l’inerzia dalla propria parte. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - femminile
