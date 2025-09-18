Calcio Dilettanti Eccellenza Cdr il patron Morselli | Obiettivo salvezza per ora
Come da tradizione la veranda estiva di Bobotti a Modena ha fatto da palcoscenico per lo ’Sponsor dinner’ dell’ Atletic Cdr Mutina, la serata in cui la società orange ha riunito a tavola amici, tifosi e sponsor. Un momento conviviale che abbraccia l’ottimo avvio della stagione da matricola assoluta in Eccellenza del club del patron Gian lauro Morselli. "Vincere un campionato come la Promozione non è stato facile – le parole di Morselli – e partecipare a un campionato come l’Eccellenza è un viaggio che percorriamo grazie soprattutto ai nostri sponsor, che ritrovo qui con grande orgoglio per celebrare anche i 73 anni di storia della Città dei Ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
