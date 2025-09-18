Calcio Champions League 2025-2026 | il Napoli cade in casa del City Barcellona corsaro

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si completa la prima giornata della Champions League 2025-2026 di calcio, che purtroppo si chiude in maniera negativa per l’Italia, con la sconfitta del Napoli, che cade in casa del Manchester City, vittorioso per 2-0 dopo aver marcato entrambe le reti nella ripresa. A condizionare l’esito della gara è l’espulsione diretta di Di Lorenzo, arrivata a causa di una brutta entrata al 21? del primo tempo: il Napoli resiste a lungo in 10 contro 11, ma nella ripresa capitola a causa delle reti siglate al 56? da Haaland ed al 65? da Doku. Negli altri match di giornata spicca l’ unica vittoria esterna, ottenuta dal Barcellona, che passa per 1-2 in casa del Newcastle: decisiva la doppietta di Rashford siglata nella ripresa, tra il 58? ed il 67?, mentre proprio al 90? Gordon dimezza lo svantaggio per gli inglesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio champions league 2025 2026 il napoli cade in casa del city barcellona corsaro

© Oasport.it - Calcio, Champions League 2025-2026: il Napoli cade in casa del City, Barcellona corsaro

In questa notizia si parla di: calcio - champions

Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League

TS – “2-3 anni e il calcio in Italia scompare. Champions al Napoli, serve…”

Dove vedere in tv e streaming il sorteggio di Champions League di calcio: orario, programma e fasce complete

La classifica della Champions League; Ora in campo Manchester City-Napoli. Azzurri in 10: espulso Di Lorenzo - Manchester City-Napoli, la cronaca testuale; Live Manchester City - Napoli - Champions League: Punteggi & Highlights Calcio - 18/09/2025.

calcio champions league 2025Calcio, Champions League 2025-2026: il Napoli cade in casa del City, Barcellona corsaro - 2026 di calcio, che purtroppo si chiude in maniera negativa per l'Italia, con la sconfitta del ... Riporta oasport.it

calcio champions league 2025LIVE Manchester City-Napoli 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: Meret va in panchina, Hojlund titolare - 48 Per Pep Guardiola, del Manchester City, questa sarà la 17^ partecipazione alla Champions League da ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Champions League 2025