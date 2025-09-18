Calcio Champions League 2025-2026 | il Napoli cade in casa del City Barcellona corsaro
Si completa la prima giornata della Champions League 2025-2026 di calcio, che purtroppo si chiude in maniera negativa per l’Italia, con la sconfitta del Napoli, che cade in casa del Manchester City, vittorioso per 2-0 dopo aver marcato entrambe le reti nella ripresa. A condizionare l’esito della gara è l’espulsione diretta di Di Lorenzo, arrivata a causa di una brutta entrata al 21? del primo tempo: il Napoli resiste a lungo in 10 contro 11, ma nella ripresa capitola a causa delle reti siglate al 56? da Haaland ed al 65? da Doku. Negli altri match di giornata spicca l’ unica vittoria esterna, ottenuta dal Barcellona, che passa per 1-2 in casa del Newcastle: decisiva la doppietta di Rashford siglata nella ripresa, tra il 58? ed il 67?, mentre proprio al 90? Gordon dimezza lo svantaggio per gli inglesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - champions
