Calcio a 5 l’Italia la spunta 2-1 a Fasano col Kazakistan Si decide tutto al ritorno

L’Italia del calcio a 5 ha compiuto il primo necessario passo per staccare il pass verso gli Europei 2026 di futsal. Nell’andata degli spareggi contro il Kazakistan infatti, Musumeci e soci si sono imposti per 2-1. Ecco la cronaca del match che vedrà il suo atto di ritorno il prossimo 23 settembre ad Astana. La Cronaca La partita inizia con un grado di tensione quasi atteso a Fasano. L’Italia ci prova, ma il Kazakistan chiude tutti gli spazi mettendoci fisicità e provando a prendersi il pallino del gioco. Higuita e Bellobuono rispondono presenti alle sollecitazioni di Musumeci e Yesenamanov. Si scollina la metà del primo tempo: Samperi chiama timeout. 🔗 Leggi su Oasport.it

