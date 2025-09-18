Calcio a 5 debutto in Serie C1 | al Pala Marabini arriva il Futsal Shqiponja

Forlì si prepara ad alzare il sipario sul nuovo campionato di Serie C1 di calcio a 5. Sabato, alle 15, il Pala Marabini ospiterà l’esordio stagionale del Calcio a 5 Forlì, che davanti al proprio pubblico affronterà il Futsal Shqiponja in quella che si preannuncia già come una sfida ricca di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: calcio - debutto

LIVE Italia-Belgio, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: debutto subito fondamentale per la qualificazione

Calcio serie D. Un altro attaccante per l’Us Poggibonsi. Loris Skerma è pronto al debutto

Calcio Padova, ecco il calendario della prossima stagione in B: debutto con un doppio appuntamento toscano. Tutte le partite

Calcio, oggi il debutto dell'Inter e dell'Atalanta in #ChampionsLeague - X Vai su X

Il debutto in campionato non è il migliore. Usciamo sconfitti nel match con il Forte dei Marmi. Ma domani abbiamo già una partita importante per tornare a fare bene. Leggi la cronaca della gara: https://www.uscmontelupocalcio.it/forte-dei-marmi-2015-3-0-mont - facebook.com Vai su Facebook

Calcio a 5, debutto in Serie C1: al Pala Marabini arriva il Futsal Shqiponja; Calcio a 5 Serie A2. L' Olimpia Verona è pronta a fare il suo debutto nella stagione 2025-26; Calcio, l'Inter straripa e asfalta il Torino travolto 5-0.

Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, ripresa choc: ad Alcamo il Don Bosco Bonifato vince 6-1 - Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa escono fuori gli alcamesi: prima sconfitta stagionale per mister Sciortino ALCAMO, 13 settembre - monrealenews.it scrive

Brescia calcio a 5: serie C1 da affrontare con la voglia di migliorarsi - Il palazzetto dello sport di Castrezzato ha visto la presentazione della prima squadra e della neonata formazione Under 23: non mancano ambizione e sostegno delle istituzioni. Lo riporta giornaledibrescia.it