Caivano spaccio di droga in strada | arrestato 46enne con cocaina e denaro contante

Continuano i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare detenzione di armi e traffico di droga. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 settembre, gli agenti del Commissariato di Afragola hanno arrestato un uomo di 46 anni, residente a Caivano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Caivano, spaccio di droga in strada: arrestato 46enne . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caivano, spaccio di droga in strada: arrestato 46enne con cocaina e denaro contante

