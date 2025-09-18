Caivano | sorpreso a cedere droga Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Bloccato dopo un inseguimento a Caivano: trovato con cocaina e denaro contante, arrestato un 46enne dalla Polizia di Stato. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne di Caivano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Scotta a Caivano, hanno notato un’auto con a bordo un soggetto che procedeva lentamente, come se fosse in attesa di qualcuno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it