Caffè Vergnano Juve svelato il nuovo Official Coffee Partner dei bianconeri | il comunicato del club e tutti i dettagli

Caffè Vergnano Juve svelato il nuovo Official Coffee Partner dei bianconeri

Caffè Vergnano Juve, svelato il nuovo Official Coffee Partner dei bianconeri: qui di seguito il comunicato della Vecchia Signora e tutti i dettagli. La Juventus stringe una partnership con Caffè Vergnano in qualità di Official Coffee Partner. Di seguito il comunicato ufficiale. COMUNICATO – Caffè Vergnano  entra nella famiglia  Juventus  in qualità di  Official Coffee Partner. Questa collaborazione nasce dal desiderio di unire due realtà storiche di Torino, con radici profonde nel territorio, ma con una visione comune proiettata a livello internazionale. Da una parte c’è la Juventus, un club che ha fatto della  competitività  e dell’ innovazione  il proprio marchio di fabbrica, raggiungendo traguardi unici in campo nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

