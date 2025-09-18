Caduto un meteorite di 4 miliardi di anni a Cosenza

AGI - "Un meteorite è caduto nei pressi di Scalea qualche mese fa". La notizia è stata data oggi, a conclusione delle analisi fatte a Firenze, al Congresso Nazionale Congiunto della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia e della Società Geologica Italiana in corso a Padova da Vanni Moggi Cecchi, mineralogista del Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze. Il meteorite, spiegato, "è caduto in località Scalea, in provincia di Cosenza, in Calabria. Si tratta di una condrite ordinaria, quindi ci dice sicuramente che proviene dalla fascia degli asteroidi e che ha un'età analoga a quella del Sistema Solare, cioè 4 miliardi e mezzo di anni ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caduto un meteorite di 4 miliardi di anni a Cosenza

caduto - meteorite

