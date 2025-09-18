Caduta dei capelli quanto incide il cambio di stagione

Roma, 15 set. - Il periodo transitorio che intercorre tra gli ultimi colpi di coda dell'estate e l'avvicinamento dell'autunno può avere una percentuale d'incidenza su alcune variazioni dell'organismo umano: sistema immunitario, metabolismo e non solo. Anche i capelli, infatti, possono essere influenzati dal cambio di stagione. La dermatologa Valentina Amadu, a tal proposito, dichiara: "Il cambio di stagione può influire tantissimo sulla caduta dei capelli. Non solo l'autunno, ma tutte le stagioni possono influire su questo fenomeno perché cambia il clima, cambiano le nostre abitudini alimentari, cambia anche l'esposizione che abbiamo avuto sui capelli durante, per esempio, le ore di luce dell'estate, e cambiano le nostre abitudini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caduta dei capelli, quanto incide il cambio di stagione

In questa notizia si parla di: caduta - capelli

Nuovo caso di doping: positivo a causa di un prodotto anti-caduta dei capelli

La mela annurca diminuisce il colesterolo, limita la caduta dei capelli e spopola a New York

Un boost di forza ai capelli fini e diradati con questo siero anti caduta in sconto

In occasione di #ottobrerosa, Aimac accende i riflettori sui vari aspetti che una donna può trovarsi ad affrontare, a seguito di una diagnosi di tumore al seno. Oggi ci soffermiamo su due temi spesso sottovalutati: la caduta dei capelli, e la difficoltà nel trovare le - facebook.com Vai su Facebook

Caduta dei capelli, quanto incide il cambio di stagione; Perchè in autunno si perdono i capelli, ecco come farli ricrescere folti; Black Friday 2024: quali sono i migliori integratori per capelli in sconto?.

Caduta di capelli da stress. Consigli e rimedi per averli naturalmente forti e sani - Lo stress può incidere sui nostri capelli: ma seguendo delle buone pratiche e con i prodotti giusti si corre ai ripari e si contrasta la caduta ... Da dilei.it

Come prevenire la caduta dei capelli in autunno: tutti i trattamenti da fare post estate - La caduta dei capelli in autunno è del tutto fisiologica e non deve destare particolare apprensione: meglio affrontarla subito. Scrive bimbisaniebelli.it