Cade mentre è in cerca di funghi e finisce in ospedale | secondo caso in poche ore

Un'altra persona in cerca di funghi si è infortunata mentre si trovava sui sentieri dell'entroterra e ha avuto bisogno del trasporto in ospedale: è il secondo caso in poche ore.Il primo a Busalla verso le 9,30, questo invece poco prima delle 11 a Sant'Olcese (località Torrazza) dove una donna di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: cade - cerca

Cerca di salire sull'autobus già partito, cade e viene investito. Morto dopo giorni di agonia un pugliese al Nord

Tirano: cade durante l’escursione in cerca di funghi, muore un pensionato

Cade nei boschi mentre cerca funghi sulle montagne vicino a Sondrio: muore Guido Moratti

Cade nel bosco mentre cerca funghi: 70enne in ospedale - facebook.com Vai su Facebook

Cerca funghi e cade in un canalone sotto gli occhi della figlia - X Vai su X

Bambino cade da un attrezzo ginnico in un parco giochi: quando il Comune Ã¨ responsabile.; GP Misano Marquez cade mentre è al comando! Guarda il video; Motogp a Misano Bezzecchi è incontenibile e centra la doppietta | pole più sprint.

Lizzola, cade da un sentiero mentre cerca funghi: turista di 24 anni recuperata dall’elisoccorso - Una giovane turista di 24 anni è stata recuperata dall’elisoccorso dopo essere precipitata per una decina di metri in montagna nella zona di Lizzola, all’interno del comune di Valbondione ... Scrive bergamonews.it

Cade nei boschi mentre cerca funghi sulle montagne vicino a Sondrio: muore Guido Moratti - Ieri pomeriggio Guido Moratti, un 77enne residente a Stazzona, è morto nei boschi tra Canali e Trivigno, nel territorio di Tirano, in provincia di Sondrio. Segnala fanpage.it