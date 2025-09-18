Cade della finestra della scuola | grave un bambino di 6 anni a Genova

A Voltri in Liguria, poco prima di mezzogiorno, presso la scuola primaria De Amicis in vico Nicolò da Corte, un bambino di circa sei anni è caduto da una finestra situata al secondo piano della scuola, precipitando al suolo. Il bambino è stato subito soccorso da diversi equipaggi del 118, tra cui la Croce Verde . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Cade della finestra della scuola: grave un bambino di 6 anni a Genova

