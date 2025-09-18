Cadavere trovato nella Tesla del rapper ecco chi è | Giovanissima

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in una Tesla abbandonata a Los Angeles. L’auto, secondo quanto riferiscono i media americani, è intestata al rapper D4vd, all’anagrafe David Anthony Burke. Il dipartimento di polizia di Los Angeles sta indagando sulla macabra scoperta. La Tesla si trovava all’interno di un deposito a Hollywood: era stata sequestrata alcuni giorni fa perché risultava abbandonata. Lo riferisce ABC7. Ieri, 8 settembre, i dipendenti del deposito hanno allertato le forze dell’ordine in quanto dalla macchina proveniva un cattivo odore. La polizia ha quindi scoperto che nel bagagliaio dell’auto c’era un borsone con all’interno un cadavere in avanzato stato di decomposizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cadavere trovato nella Tesla del rapper, ecco chi è: “Giovanissima”

Il rapper D4vd, identificato il cadavere nella Tesla: è della 15enne Celeste Rivas - Il corpo trovato nell'auto sequestrata del cantante D4vd è stato identificato come quello della 15enne Celeste Rivas, scomparsa da Lake Elsinore nel 2024. Come scrive msn.com

Il rapper D4vd, identificato il cadavere nella Tesla: è della 15enne Celeste Rivas. Il corpo era in un sacco nel bagagliaio - Il corpo trovato nell'auto sequestrata del cantante D4vd è stato identificato come quello della 15enne Celeste Rivas, scomparsa da Lake Elsinore nel 2024. Si legge su msn.com