Cacciari dalla Gruber | Meloni su Gaza? Di fronte alla sua retorica mi cade la lingua

Nel corso della puntata di Otto e mezzo andata in onda su La7, il filosofo Massimo Cacciari ha pronunciato un duro intervento commentando le tragiche notizie provenienti da Gaza City. La conduttrice Lilli Gruber ha introdotto il tema citando i dati diffusi dall’esercito israeliano: oltre 400mila palestinesi in fuga, ormai privi di luoghi sicuri all’interno della Striscia. Leggi anche: Parenzo infuriato con Iacchetti dopo lo sfogo contro Israele: “Puro delirio, pippa di meno” Cacciari ha definito ciò che sta accadendo come una catastrofe di ogni elementare principio di diritto, denunciando l’ipocrisia con cui per generazioni il mondo occidentale ha parlato di diritti umani: “Ci siamo riempiti la bocca di diritti umani per generazioni, noi con i nostri valori occidentali, e qui per la prima volta forse nella storia assistiamo a un esercito che combatte direttamente i civili . 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cacciari dalla Gruber: “Meloni su Gaza? Di fronte alla sua retorica mi cade la lingua”

