Cacciari a La7 | Meloni su Gaza? Lasciamola strombazzare in pace di fronte alla sua retorica mi cade la lingua

Duro intervento di Massimo Cacciari a Otto e mezzo, su La7, dove il filosofo veneziano ha commentato le tragiche notizie che arrivano da Gaza City. La conduttrice Lilli Gruber ha introdotto il tema con le cifre diffuse dall’esercito israeliano: oltre 400mila palestinesi in fuga, senza più luoghi sicuri nella Striscia. Cacciari ha osservato: “Qui assistiamo alla catastrofe di ogni elementare principio di diritto. Ci siamo riempiti la bocca di diritti umani per generazioni, noi con i nostri valori occidentali, e qui per la prima volta forse nella storia assistiamo a un esercito che combatte direttamente i civili . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cacciari a La7: “Meloni su Gaza? Lasciamola strombazzare in pace, di fronte alla sua retorica mi cade la lingua”

