Caccia ai Tesori Arancioni 2025 | i 12 borghi lombardi da scoprire con il Touring Club Come partecipare

Scoprire un borgo, i suoi luoghi più attrattivi e le specialità gastronomiche, tramite una caccia al tesoro, giocando con familiari e amici. Si tratta di una formula accattivante e vincente promossa dal Touring club in 100 borghi arancioni in tutta Italia (sui 295 accreditati), di cui 12 in Lombardia, che hanno cioè ottenuto la bandiera Tci per distinguersi in accoglienza, sostenibilità, cura di patrimonio e tradizioni. La 'caccia' domenica 5 ottobre. Domenica 5 ottobre il Touring Club Italiano organizza la nuova edizione della Caccia ai Tesori Arancioni, la più grande caccia al tesoro d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

