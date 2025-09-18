Caccia ai Tesori Arancioni 2025 | i 12 borghi lombardi da scoprire con il Touring Club Come partecipare
Scoprire un borgo, i suoi luoghi più attrattivi e le specialità gastronomiche, tramite una caccia al tesoro, giocando con familiari e amici. Si tratta di una formula accattivante e vincente promossa dal Touring club in 100 borghi arancioni in tutta Italia (sui 295 accreditati), di cui 12 in Lombardia, che hanno cioè ottenuto la bandiera Tci per distinguersi in accoglienza, sostenibilità, cura di patrimonio e tradizioni. La 'caccia' domenica 5 ottobre. Domenica 5 ottobre il Touring Club Italiano organizza la nuova edizione della Caccia ai Tesori Arancioni, la più grande caccia al tesoro d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
CACCIA AI TESORI ARANCIONI 2025 VOGOGNA TI ASPETTA! Domenica 5 Ottobre 2025 Vogogna (VB) ? Dalle 10:00 alle 16:00 Torna l’evento più atteso firmato @touringclubitaliano: La Caccia ai Tesori Arancioni! Oltre 100 borghi Bandiera Aranci - facebook.com Vai su Facebook
Caccia ai Tesori Arancioni ?Il @TouringClub invita tutti alla Caccia ai Tesori Arancioni - percorso a sei tappe per scoprire la profonda identità del territorio, per immergersi nelle tradizioni, nei sapori e nella storia dei luoghi. ?Per iscriversi: http://tesori.ba - X Vai su X
Caccia ai tesori arancioni: la più grande caccia al tesoro in contemporanea in Italia organizzata dal Tourin club - Il Touring Club Italiano invita tutti alla Caccia ai Tesori Arancioni domenica 5 ottobre, la più grande caccia al tesoro d’Italia, aperta ad adulti e bambini in cento borghi Bandiera Arancione. Riporta toscanaoggi.it
Caccia ai Tesori Arancioni, alla scoperta dei 19 borghi marchigiani - La città di Camerino ha scelto di essere presente in modalità active Il Touring Club Italiano invita tutti alla Caccia ai Tesori Arancioni domenica 5 ottobre, la pi ... Secondo youtvrs.it