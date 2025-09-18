Cabrio e Il Cile insieme per Dylan Dog | un featuring tra nostalgia e nuovo inizio

Dal 19 settembre 2025 è disponibile in radio e in digital download Dylan Dog, il nuovo singolo di Cabrio (Angelo Soraci) in collaborazione con Il Cile (Lorenzo Cilembrini), prodotto da Stefano Radice. Un brano dal sound intenso e dalle atmosfere sospese, che prende ispirazione dall’universo del celebre fumetto creato da Tiziano Sclavi. Un brano tra sogno e realtà. Nostalgico dichiarato degli anni ’80 e ’90, Cabrio ha voluto rendere omaggio a Dylan Dog attraverso la musica: «Se fossi stato un pittore gli avrei dedicato un quadro, io ho deciso di scrivergli una canzone» – racconta. Il brano è pervaso da un’atmosfera malinconica e romantica, in bilico tra sogno e realtà, proprio come le pagine del fumetto che ha ispirato generazioni di lettori. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

