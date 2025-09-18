Busta paga pesante c’è la svolta | | Riconosciuto il diritto al rimborso
Svolta decisiva nella lunga vertenza sulla cosiddetta Busta paga pesante. Nella giornata di ieri la Corte di giustizia tributaria di Ascoli ha preso atto, per la prima volta, del riconoscimento in giudizio da parte dell’ Agenzia delle Entrate del diritto al rimborso per i ricorrenti, in alcuni procedimenti promossi dalla Cisl. Una decisione che segna un passaggio cruciale per migliaia di cittadini colpiti dal sisma del 2016, assistiti in questi anni dal sindacato insieme allo Studio legale Pierdominici. Il tema riguarda la restituzione delle somme trattenute ai lavoratori e pensionati del cratere sismico, che avevano beneficiato della sospensione dei tributi con il meccanismo della busta paga pesante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
