Busta paga pesante c’è la svolta | | Riconosciuto il diritto al rimborso

Ilrestodelcarlino.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta decisiva nella lunga vertenza sulla cosiddetta Busta paga pesante. Nella giornata di ieri la Corte di giustizia tributaria di Ascoli ha preso atto, per la prima volta, del riconoscimento in giudizio da parte dell’ Agenzia delle Entrate del diritto al rimborso per i ricorrenti, in alcuni procedimenti promossi dalla Cisl. Una decisione che segna un passaggio cruciale per migliaia di cittadini colpiti dal sisma del 2016, assistiti in questi anni dal sindacato insieme allo Studio legale Pierdominici. Il tema riguarda la restituzione delle somme trattenute ai lavoratori e pensionati del cratere sismico, che avevano beneficiato della sospensione dei tributi con il meccanismo della busta paga pesante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

busta paga pesante c8217232 la svolta riconosciuto il diritto al rimborso

© Ilrestodelcarlino.it - Busta paga pesante, c’è la svolta:: "Riconosciuto il diritto al rimborso"

In questa notizia si parla di: busta - paga

Bonus dipendenti 2025, in arrivo gli arretrati in busta paga: chi ne ha diritto e come funziona

Stipendio più basso e meno ore sulla busta paga: cosa succede firmando

Con i «contratti pirata» busta paga più leggera fino a 3.371 euro l’anno

busta paga pesante c8217232Busta paga pesante, ad Ascoli riconosciuto diritto al rimborso - Nella giornata di ieri la Corte di giustizia tributaria di Ascoli Piceno ha preso atto, per la prima volta, del riconoscimento in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate del diritto al rimborso ... Da msn.com

busta paga pesante c8217232Busta paga pesante, svolta ad Ascoli: l’Agenzia delle Entrate riconosce in giudizio il diritto al rimborso - Cisl Marche: “ Battaglia vinta, ora ricalcolo e pagamenti per tutti i ricorrenti: saremo al fianco delle persone fino al compimento delle procedure” ... lanuovariviera.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Busta Paga Pesante C8217232