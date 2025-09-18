Business e alleanze La visita di Trump a Londra è anche un affare europeo
Pragmatismo, non opportunismo. Questa la strada scelta anche dal primo ministro inglese Keir Starmer nei confronti di Donald Trump, ricevuto a Londra e incoraggiato ad un approccio armonico nei confronti dell’Ue. Il titolare del numero 10 di Downing Street, pur provenendo da un’area politica diversa, ha compreso che l’asse Usa-Ue non va incrinato, al netto delle sfumature diverse che possono esserci su alcuni dossier. Ma sui pilastri atlantici nessuna incertezza. In questa visita è stato certamente coadiuvato da Re Carlo, che ha offerto un appoggio diplomatico e personale non indifferente, senza dimenticare il nuovo accordo da 200 miliardi. 🔗 Leggi su Formiche.net
È IMPOSSIBILE VINCERE DA SOLI Se guardi dall’alto la storia, la politica e il business, troverai sempre la stessa lezione: le più grandi vittorie nascono da alleanze forti. - La storia ci mostra che gli eserciti vincenti erano coalizioni. - La politica insegna che nes - facebook.com Vai su Facebook
#Energia, coraggio e alleanze: la ricetta di a2a per un nuovo sviluppo italiano. Parla Renato Mazzoncini, ad di #A2A - X Vai su X
Israele-USA: un’alleanza fragile, l’azzardo di Netanyahu su Trump; Per gli Usa la guerra in Ucraina è diventata un business; Trump in Arabia Saudita tra business e negoziati: “Un viaggio storico”.
Gb annuncia 170 miliardi di investimenti Usa con visita Trump - Il governo laburista britannico ha annunciato di essersi assicurato 150 miliardi di sterline (oltre 170 miliardi di euro) di investimenti statunitensi nel Regno Unito, mentre oggi inizia il secondo e ... Segnala msn.com
La politica per il business: come leggere la visita di Trump nel Golfo - Non era diverso per i predecessori, che però in Medio Oriente tentavano di far valere anche una certa supremazia morale. Si legge su tg24.sky.it