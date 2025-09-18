Pragmatismo, non opportunismo. Questa la strada scelta anche dal primo ministro inglese Keir Starmer nei confronti di Donald Trump, ricevuto a Londra e incoraggiato ad un approccio armonico nei confronti dell’Ue. Il titolare del numero 10 di Downing Street, pur provenendo da un’area politica diversa, ha compreso che l’asse Usa-Ue non va incrinato, al netto delle sfumature diverse che possono esserci su alcuni dossier. Ma sui pilastri atlantici nessuna incertezza. In questa visita è stato certamente coadiuvato da Re Carlo, che ha offerto un appoggio diplomatico e personale non indifferente, senza dimenticare il nuovo accordo da 200 miliardi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Business e alleanze. La visita di Trump a Londra è anche un affare europeo