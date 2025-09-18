Mattinata di passione quella di ieri, segnalata in particolare per i disagi dei pendolari della linea ferroviaria Faentina. Con l’avvio delle attività scolastiche contestualmente con la riapertura della linea ferroviaria dopo la lunga chiusura estiva dovuta ai lavori che hanno interessato la tratta sono stati infatti molti i viaggiatori che sono stati interessati dalla soppressione di due treni. Il primo, delle 6.30 è stato sospeso ed è stato predisposto un servizio autobus sostitutivo. Servizio che, come raccontato, non è tuttavia riuscito ad accogliere tutti i viaggiatori diretti a Faenza, in particolare da Fognano, con conseguenti ritardi e persone, qualche decina, perlopiù studenti, che hanno dovuto fare ricorso, nella migliore delle ipotesi a mezzi propri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bus sostitutivi alla Faentina, studenti rimasti a piedi"