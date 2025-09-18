Bus Seta sotto la lente | Disservizi e gettonisti Situazione insostenibile
Il trasporto pubblico locale modenese e di tutta l’area emiliana versa in una condizione sempre più grave e inaccettabile. Gli utenti e i lavoratori subiscono le conseguenze di una gestione che continua a produrre incertezze, disservizi e aumenti tariffari ingiustificati. È ora che la Regione esca dall’ambiguità e dica chiaramente quale futuro intenda dare a Seta Spa. Ferdinando Pulitanò, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e presidente provinciale FdI Modena, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta insieme alla consigliera regionale Annalisa Arletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Bus, Seta sotto la lente : Disservizi e gettonisti. Situazione insostenibile; Rompere il matrimonio con Tper. Pazza idea: alleanza alternativa con le aziende di Parma o Romagna; Seta sotto la lente di due Corti, Orsa Tpl: Serve una svolta vera, pubblica e inclusiva.
Comune, partecipate sotto la lente: "Riprendiamoci il nostro ruolo. Seta, il controllo sia pubblico" - Il Comune di Modena ha "provveduto, tempestivamente, ad adottare tutte le iniziative necessarie per superare gli aspetti critici rilevati ... ilrestodelcarlino.it scrive
Seta, in partenza tre bus elettrici: "Saranno operativi sulla linea 6" - bus della flotta di Seta, che sono il primo assaggio del totale di undici mezzi elettrici, acquistati dalla società grazie ad un finanziamento di 8 ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it