Bus Erbetta Rinascita civica | Inizia la scuola e soliti problemi Mezzi fermi perchè mancano gli autisti
Mario Erbetta (Rinascita civica) interviene sul tema del trasporto pubblico locale a Rimini. “In questi giorni mi ero ripromesso di non intervenire e infierire sui trasporti pubblici locali e sulla gestione degli stessi da parte di Start Romagna, Provincia e Comune di Rimini, ma dopo appena 3. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: erbetta - rinascita
Bus, Erbetta (Rinascita civica): Inizia la scuola e soliti problemi. Mezzi fermi perchè mancano gli autisti; Erbetta (Rinascita Civica): Da anni denuncio che il Metromare è la piazza di spaccio più grande di Rimini; Metromare. Frisoni: nuovi mezzi a settembre; Erbetta: in tempo per elezioni.
TPL a Rimini, corse soppresse e studenti lasciati a piedi. Erbetta (Rinascita Civica): “Assurdo” - Il segretario di Rinascita Civica, Mario Erbetta commenta la situazione, a dir poco precaria, in cui versa il trasporto pubblico riminese. Lo riporta chiamamicitta.it