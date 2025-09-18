Bus con a bordo degli studenti prende fuoco | paura a Casamassima

Attimi di paura a Casamassima, un bus della Fse con a bordo degli studenti ha preso fuoco. E' successo mentre il bus percorreva le sterade all'ingresso del paese. Sul posto stanno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bus con a bordo degli studenti prende fuoco: paura a Casamassima

In questa notizia si parla di: bordo - studenti

Scuolabus in fiamme a Roma nord. Paura per gli studenti a bordo

Incendio a Vigna Stelluti, minibus con a bordo studenti avvolto dalle fiamme: nessun ferito

Rodi Garganico alla Barcolana 2025 A bordo delle barche della legalità anche gli studenti dell’istituto ’Mauro del Giudice’ ? - facebook.com Vai su Facebook

Scuolabus in fiamme a Roma nord. Paura per gli studenti a bordo https://ift.tt/sBe6rlR - X Vai su X

Autobus di studenti prende fuoco: paura a bordo, l’autista salva tutti / Video; Gattatico, bus prende fuoco: salvi tutti gli studenti a bordo, fatti scendere in tempo dall’autista; Bus pieno di studenti prende fuoco in via Anzano, l'autista vede il fumo dal vano motore e li fa scendere.

Reggio Emilia, bus di studenti prende fuoco: tutti salvi. «L'autista si è accorto in tempo e li ha fatti scendere» - Poteva avere conseguenze molto gravi il guasto che ha provocato la distruzione del mezzo di linea nella mattinata di ... Secondo corrieredibologna.corriere.it

Bus pieno di studenti prende fuoco all’improvviso. L’autista vede il fumo, fa uscire tutti i ragazzi e li salva - Il mezzo di Seta, con a bordo numerosi ragazzi, è andato in fiamme ieri mattina alle 7,30 mentre era in ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it